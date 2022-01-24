Google Pixel 6a Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Google Pixel 6a çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Google Pixel 6a ne zaman çıkacak? Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Google Pixel 6a Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google’ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli ile ilgli oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte Pixel 6a isimli yeni cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği gün yüzüne çıktı.

Max Jambor tarafından ortaya atılan iddiaya göre Pixel 6a, 2022 yılının mayıs ayında satışa sunulacak. Gerçekleşen sızıntı, yazılım devinin yeni akıllı telefon modelini bekleyen kullanıcıların heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı.

Google Pixel 4a, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 2020 yılının ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Pixel 5a olarak isimlendirilen cihaz ise sınırlı stoklarla çıkışını gerçekleştirmişti. Yazılım devinin Pixel 3a modeli, 7 Mayıs 2019 tarihinde çıkmıştı.

ABD merkezli yazılım devinin üzerinde çalıştığı Pixel 6a modelinin tasarımının yenilenmesi bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre söz konusu telefon, diğer amiral gemisi modellerine kıyasla daha az sayıda kamera ile birlikte gelecek.

Gücünü Google Tensor işlemcisinden alacak modelde 3,5 mm kulaklık girişinin yer almayacağı ileri sürüldü. Jon Prosser tarafından kısa süre önce paylaşılan bilgilere göre yazılım devi, telefonun yanı sıra Pixel marka akıllı saat ve Chromecast cihazı duyuracak.

Yazılım devi Google, ortaya atılan iddia ile ilgli herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu iddianın doğru olmama ihtimali mevcut.

Google Pixel 6a Özellikleri

Ekran: 6,2 inç, AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Google Tensor (5nm)

GPU: Mali-G78 MP20

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 12,2 MP + 12 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 4800 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12

Yukarıda yer alan teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.

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