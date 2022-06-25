Google Pixel 6a Yanlışlıkla Satışa Sunuldu

Mobil cihaz sektöründe pastadan pay almakta oldukça kararlı olan Google, birkaç başarısız telefon girişiminden sonra yepyeni bir cihazla görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay raflarda yerini alacak olan telefon, bugün yanlışlıkla Best Buy sitesinde satışa koyuldu.

Çok geçmeden hatayı fark eden site yöneticileri telefonun sayfasını yayından kaldırdı. Özellikle tasarımıyla öne çıkan telefonun beyaz, yeşil ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olduğu öğrenildi. Google Pixel 6a, 499 dolardan satışa sunulacak.

Google Pixel 6a Özellikleri

Telefon konusunda rakiplerinden birkaç adımda başlayan Google, cesur atılımlar ve tasarım hamleleriyle kullanıcıya kendini göstermek istiyor. Telefonun en çok dikkat çeken özelliği yatay konumlandırılmış arka kamerasının üzerindeki estetik şerit. Gücünü Google Tensor işlemcisininden alan cihaz, 4.410 mAh bataryaya sahip. 12.2 megapiksel ana kamera + 12 megapiksel ultra geniş açı kamerasını 8 megapiksel ön kamera ile destekleniyor. 18W hızlı şarj desteği sunan telefon 128 GB depolama kapasitesine sahip. 6.1 inch boyutunda olan cihaz Android işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Abonelik ile Telefon Sahibi Olun: Pixel Pass

Google'ın şimdilik yurtdışında kullanıma sunduğu Pixel Pass adlı uygulaması, abonelik sistemiyle telefon sahibi olmanızı sağlıyor. Aylık 45 dolardan sunulan hizmete abone olursanız sizi yan ürünlerle birlikte Google Pixel 6 ve her iki yılda bir yeni bir Pixel bekliyor. İşte Pixel Pass'in özellikleri: