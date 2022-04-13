Google Pixel 6a'nın Çıkış Tarihine Dair İddialar Artıyor

Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu içeren amiral gemisi Pixel 6 serisi akıllı telefonlarını geçen yıl piyasaya sürmüştü. Şimdi ise teknoloji devi, Pixel 6a akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket hâlâ yaklaşmakta olan Pixel A serisi akıllı telefonun lansman tarihini onaylamamış olsa da yeni raporlar Google Pixel 6a'nın bu yıl Mayıs ayında resmî olarak duyurulabileceğini gösteriyor. Telefon ayrıca FCC web sitesinde de görüldü ve listedeki belgeler, birden fazla modelle listelenen Pixel 6a'da kullanılabilecek bazı özellikleri ortaya koyuyor. Listede Pixel 6a'nın en az bir modelinin mmWave 5G desteğiyle geleceği görülüyor.

Google Pixel 6a Ne Zaman Çıkacak?

Cihazın, şirketin 11 Mayıs'ta başlaması planlanan Google I/O adlı yıllık geliştirici konferansında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Geçen yıl, Pixel 5a piyasaya sürülmeden sadece bir ay önce Temmuz ayında telefon FCC'den geçmiştii. Bu zamanı temel baz alırsak, bu ay FCC'den geçen Pixel 6a önümüzdeki ay yani Mayıs 2022'de piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da bulunan Pixel 5a akıllı telefonun aksine, yakında çıkacak olan Google Pixel 6a'nın birden fazla ülkede piyasaya sürülmesi bekleniyor. Özellikler konusunda hâlâ tam anlamıyla net bilgiler yok ancak önceki raporlara bakarsak Pixel 6a'nın 6.2 inç OLED ekrana sahip olacağını ve ekran altı parmak izi okuyucu ile geleceğini söyleyebiliriz. Selefi ile aynı kamera yapılandırmasını koruması beklenen cihaz, yapay zeka destekli özelliklerle birlikte Google'ın kendi Tensor mobil işlemcisi tarafından desteklenecek.

Peki siz Google Pixel 6a'dan tam olarak ne tür özellikler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.