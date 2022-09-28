Google Pixel 7 Amazon'da Listelendi

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Pixel 7 Pro'nun tasarımını her açıdan gösteren bir teaser videosu yayınladı. Tasarım açısından cihaz, Pixel 6 Pro'ya oldukça benziyor ancak kamera vizörünün daha iyi görünen bir kamera ünitesine ve genel olarak daha parlak ve kaliteli bir görünüme sahip.

Sleek, smooth, and sophisticated. 📱



The most refined design yet, #Pixel7 Pro is crafted with polished aluminum in three modern, elegant colors—Obsidian, Snow, and Hazel.



Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates: https://t.co/D88Dx4cfBC pic.twitter.com/D76bt9CwEl — Made By Google (@madebygoogle) September 27, 2022

Bunun yanı sıra daha da önemlisi Amazon, Pixel 7 cihazını web sitesinde 599 $ fiyat etiketi ile listeledi (şimdi kaldırıldı). Bu konuya ilk kez This is Tech Today'den M. Brandon Lee dikkat çekti. Görünüşe göre, Lee 'B0BCQXXRJJ' için arama yaptığında cihaz Amazon ABD web sitesinde göründü.

Fiyatlar Geçen Seriyle Aynı

Bu liste, Pixel 7'nin 599 $ olarak fiyatlandırıldığına dair daha önceki sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Pixel 7 Pro'nun 899 $ fiyat etiketine sahip olmasını da bekleyebiliriz. Bunların, Google'ın geçen yıl Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu piyasaya sürdüğü fiyatlarla aynı olduğunu belirtmekte fayda var.

Fiyatlandırma dışında, cihazların özelliklerini de sizlerle paylaşmıştık. Google büyük olasılıkla bu sefer daha kararlı bir yazılım deneyimine odaklanıyor.