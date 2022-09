Google Pixel 7 Amazon'da Listelendi

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Pixel 7 Pro'nun tasarımını her açıdan gösteren bir teaser videosu yayınladı. Tasarım açısından cihaz, Pixel 6 Pro'ya oldukça benziyor ancak kamera vizörünün daha iyi görünen bir kamera ünitesine ve genel olarak daha parlak ve kaliteli bir görünüme sahip.

