Google Pixel 7 Amazon'da Listelendi

Google'ın gelecek hafta tanıtacağı Pixel 7 serisinden yeni gelişmeler hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Bugün Pixel 7, Amazon'da listelendi.

Google Pixel 7 Amazon'da Listelendi
Barış Bulut
Barış Bulut -

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Pixel 7 Pro'nun tasarımını her açıdan gösteren bir teaser videosu yayınladı. Tasarım açısından cihaz, Pixel 6 Pro'ya oldukça benziyor ancak kamera vizörünün daha iyi görünen bir kamera ünitesine ve genel olarak daha parlak ve kaliteli bir görünüme sahip.

Bunun yanı sıra daha da önemlisi Amazon, Pixel 7 cihazını web sitesinde 599 $ fiyat etiketi ile listeledi (şimdi kaldırıldı). Bu konuya ilk kez This is Tech Today'den M. Brandon Lee dikkat çekti. Görünüşe göre, Lee 'B0BCQXXRJJ' için arama yaptığında cihaz Amazon ABD web sitesinde göründü.

Google Pixel 7 Amazon'da Listelendi

Fiyatlar Geçen Seriyle Aynı

Bu liste, Pixel 7'nin 599 $ olarak fiyatlandırıldığına dair daha önceki sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Pixel 7 Pro'nun 899 $ fiyat etiketine sahip olmasını da bekleyebiliriz. Bunların, Google'ın geçen yıl Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu piyasaya sürdüğü fiyatlarla aynı olduğunu belirtmekte fayda var.

Fiyatlandırma dışında, cihazların özelliklerini de sizlerle paylaşmıştık. Google büyük olasılıkla bu sefer daha kararlı bir yazılım deneyimine odaklanıyor.

Google Pixel 7'nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı
TEKNOLOJİ

Google Pixel 7'nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın tarihli bir sızıntı, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun Pixel 6 serisi muadilleriyle aynı fiyatlarla satılacağını ortaya koymuştu ancak şu ana kadar çıkan sızıntılara ve söylentilere bakıldığında Pixel 6 ve Pixel 7'nin fiyat noktası dışında çok daha fazla ortak noktası olacak.

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