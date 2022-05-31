Google Pixel 7'nin Prototipi eBay'de Listelendi

Google'ın yaklaşmakta olan Pixel 7 akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir prototipi eBay'de yayınlandı ve bize yeni telefona planlanan sonbahar aylarından önce bir ön bakış atma şansını sağladı. Google, telefonu birkaç hafta önce Google I/O etkinliğinde tanıttı ve prototip görebildiğimiz kadarıyla Google'ın etkinlikte tanıttığı telefonla eşleşiyor.

Meşhur kamera çubuğu yine karşımızdayken, oyuk kısmında aliminyum kullanıldığını görebiliyoruz ve iddia edilen prototipin kasası, tıpkı Google'ın I/O'da gösterdiği renklerden birine benzeyen koyu bir siyah. eBay'da listelenen telefon, cihazın ön, arka ve yanlarından birkaç fotoğraf içeriyor ancak Google'ın resmî renderlarında zaten görebileceğimiz her şeyi gördük. Telefonun açık bir fotoğrafı, 128 GB depolama alanına sahip olduğunu gösteriyor ve bu, Google'ın bir kez daha telefonlarında 128 GB model sunacağını gösteriyor. Bir ekran görüntüsü ise telefonun modelinin GVU6C olduğunu söylüyor.

eBay'deki Listeleme Hızla Kaldırıldı

Satıcı, The Verge ile yaptığı görüşmede Pixel 7 prototipini ne olduğunu bilmeden bir toptancıdan aldığını iddia ediyor. Satıcı, araştırma yaptıktan ve sahip oldukları telefona benzeyen resimleri gördükten sonra bunun bir Pixel 7 olduğunu anladığını söylüyor. Ayrıca bir Pixel 7 Pro'ya da sahip olduğunu ancak çoktan sattığını söylüyor. eBay'deki listeleme kaldırıldı bu nedenle satın almanızın bir yolu yok.

Google görünüşe göre bu sorunlarla bir süre daha uğraşacak çünkü I/O etkinliğinde Pixel Watch tanıtılmadan önce bir Google çalışanı tarafından prototipi bir restoranda unutulmuştu.

Ne yazık ki, Google'ın Pixel 7 hakkında daha fazla bilgi paylaşması için muhtemelen birkaç ay bekleyeceğiz.