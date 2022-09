Google Pixel 7 Serisinin Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisini, Pixel Watch'ı ve yeni akıllı ev cihazlarını tanıtacağı bir donanım lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Şirket, yaklaşmakta olan ürünler hakkında yalnızca birkaç ayrıntı açıklamış olsa da donanım özelliklerini doğrulayan çok sayıda sızıntıyla karşılaştık ve bugün de bunlardan biri Pixel 7'i ilgilendiriyor.

Son zamanlarda merakla beklenen Pixel Watch'ın Galaxy Watch 5'ten daha pahalıya mal olabileceğini öğrendik. Şimdi ise sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, Google'ın Pixel 7 serisi için sınırlı depolama seçenekleri sunabileceğini açıkladı.

Both new Pixels come with 128 or 256 GB. And should be shipping within 2 weeks after the launch event on Oct. 6https://t.co/gSCdoGFfVN https://t.co/2qIsedMUse