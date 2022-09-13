Google Pixel 7 Serisinin Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisini, Pixel Watch'ı ve yeni akıllı ev cihazlarını tanıtacağı bir donanım lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Şirket, yaklaşmakta olan ürünler hakkında yalnızca birkaç ayrıntı açıklamış olsa da donanım özelliklerini doğrulayan çok sayıda sızıntıyla karşılaştık ve bugün de bunlardan biri Pixel 7'i ilgilendiriyor.

Son zamanlarda merakla beklenen Pixel Watch'ın Galaxy Watch 5'ten daha pahalıya mal olabileceğini öğrendik. Şimdi ise sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, Google'ın Pixel 7 serisi için sınırlı depolama seçenekleri sunabileceğini açıkladı.

Both new Pixels come with 128 or 256 GB. And should be shipping within 2 weeks after the launch event on Oct. 6https://t.co/gSCdoGFfVN https://t.co/2qIsedMUse — Roland Quandt (@rquandt) September 12, 2022

Quandt'a göre Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'yu yalnızca 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneğinde sunacak. Geçen yılki Pixel 6 ve Pixel 6 Pro da aynı depolama konfigürasyonunda mevcut olmasına rağmen, 256 GB Pixel 6 Avrupa pazarlarına sunulmadı.

Google Daha Fazla Detayı Etkinlikte Açıklayacak

Şirketin planlarına aşina olan perakendeciler, şirketin yaklaşmakta olan model için aynı şeyi yapmayacağını ve Pixel 7'nin her iki depolama konfigürasyonunun da Avrupa'ya sunulacağını iddia ediyor.

Pixel 7 Pro'nun daha büyük depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyordu. Google'ın 512 GB'lık bir varyant sunmayı planlayıp planlamadığı veya üst seviye modelin belirli bölgelerle sınırlı olup olmayacağı belli değil. Kesin olarak bilmek için lansman etkinliğine kadar beklememiz gerekecek. Quandt, depolama varyantlarına ek olarak, Google'ın lansmandan iki hafta sonra Pixel'lerin teslimatına başlayacağını iddia ediyor.

Bu gelen son sızıntı, Pixel 7 serisi hakkında başka bir şey açıklamasa da Google, cihazın ikinci nesil Tensor işlemcisi olan Tensor G2'ye sahip olacağını zaten onaylamıştı.