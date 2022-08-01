Google'ın Pixel 7 Serisinin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Google, Mayıs ayında Pixel 7 serisi telefonlarının varlığını doğruladığında ve tasarımlarını gün yüzüne çıkardığında herkesin odağını çekmeyi başarmıştı. Şirket, o sırada yalnızca 2022 sonbaharında bir lansman dönemini onaylamıştı şimdi ise bir sızıntılarıyla ünlü isim telefonun resmî çıkış tarihinin sızdırıldığını iddia ediyor.

Front Page Tech'den Jon Prosser, Pixel 7 serisinin 6 Ekim'de ön siparişe açılacağını ve "çok saygın kaynaklara" atıfta bulunarak 13 Ekim'den itibaren satışa sunulacağını söyledi. Prosser ayrıca 6 Ekim ön sipariş tarihinin lansman etkinliğinin tarihi olacağını öne sürüyor.

Ekim Ayı Google İçin Doğru Tarih Gibi Görünüyor

Prosser, son yıllarda cihaz lansmanları konusunda oldukça sağlam bir sicile sahip ve Pixel 6 serisi için 19 Ekim lansmanının yanı sıra Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 lansman tarihini de doğru bir şekilde tahmin etmişti. Sonbahar ayları ve tarihler kontrol edildiğinde Ekim ayında bir lansman kesinlikle Google için doğru tarihmiş gibi.

Yeni telefonların Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun izinden gitmesi bekleniyor. Bu, standart Pixel 7 için 90Hz OLED ekran ve çift arka kamera kurulumu ve Pro için 120Hz OLED panel ve üçlü arka kamera kurulumu anlamına geliyor. Google'ın yeni telefonlarında ikinci nesil bir Tensor işlemci kullanması bekleniyor.

Şimdilik telefonun lansman tarihiyle ilgili bilinenler bu kadar ancak yavaş yavaş sonbahar aylarına yaklaşıyoruz ve hem Apple hem Google cephesinden serilerinin son ürünleri hakkında daha fazla bilgi almayı umuyoruz.