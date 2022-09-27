Google Pixel 7'nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın tarihli bir sızıntı, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun Pixel 6 serisi muadilleriyle aynı fiyatlarla satılacağını ortaya koymuştu ancak şu ana kadar çıkan sızıntılara ve söylentilere bakıldığında Pixel 6 ve Pixel 7'nin fiyat noktası dışında çok daha fazla ortak noktası olacak.

Öncelikle Pixel 7'deki yeni Tensor G2 işlemci güncellenmiş bir GPU ve NPU'ya sahip olacak ancak CPU aynı kalacak. Analist Yogesh Brar, Pixel 7'nin FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç OLED ekrana sahip olacağını belirten Pixel 7'nin bir özellik sayfasını yayınladı. Bu, Pixel 6 ekranından bir inçin onda biri kadar daha küçük ancak bunun dışında aynı.

Özellikler Pixel 6'ya Kıyasla Pek Farklı Değil

Arka kamera ünitesinde aynı 50MP Samsung GN1 sensörü ve 12MP Sony IMX381 ultra geniş sensörü bulunacak. Selfie kamerasının, otomatik odaklama özelliğine sahip olacak yeni bir 11MP Samsung 3J1 sensörüne (8MP'den yukarı) sahip olduğu söyleniyor. Kamera ünitesinin 'vizör' tasarımı bile aynı kalacak.

Pixel 7'nin pilinin, Pixel 6'nın resmî 4.614 mAh değerinden çok uzak olmayan yaklaşık 4.700 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Hızlı şarj 30W olarak belirtiliyor ancak Pixel 6 & 6 Pro'nun 30W hızlı şarja sahip olduğu söylenmesine rağmen daha sonra 21-23W olduğu ortaya çıkan iddiaları göz önünde bulundurursak bunun için net bir şey söylemek adına telefonun piyasaya sürülmesini beklemekte fayda var.

Bellek ve depolama seçenekleri de geçen yılla aynı kalacak (8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama) ve cihaz kutudan Android 13 ile gelecek. Tüm özellikler dikkate alındığında Pixel 7, donanım cephesinde son nesilden çok farklı görünmüyor. Bu nedenle yazılım deneyimi ve optimizasyonunun daha iyi olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.