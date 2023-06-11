Google Pixel 8 Pro’dan İlk Haber Geldi: Sensör Özelliği Şok Etkisi Yaratacak

Pixel 8 ve 8 Pro, bazı önemli kamera yükseltmelerine sahip olabilir. Piksel sızıntıları söz konusu olduğunda sağlam bir sicile sahip olan Kamila Wojciechowska, Google'ın bir sonraki telefonda Samsung ISOCELL GN2 sensörlerinin bulunacağını söylüyor.

Bu, Galaxy S22 ve S23'te bulunan sensörün aynısı ve Google'ın Pixel 6'dan beri kullandığı ISOCELL GN1'e göre önemli bir yükseltmedir. GN2 fiziksel olarak daha büyük ve önceki modele göre yüzde 35 daha fazla ışık yakalayabilir, bu da onu düşük ışıkta daha iyi bir performans sergiler.

Pixel 8 PRO Göz Kamaştırıyor

Ayrıca 8K/30 fps video çekimi ve Kademeli HDR gibi daha modern özellikleri de destekler. Google, HDR görüntülerde gölgelenmeyi azaltmak için ikincisini kullanabilir.

Wojciechowska'ya göre hem Pixel 8 hem de 8 Pro, GN2 ile birlikte gelecek. Bununla birlikte, Google'ın amiral gemisinin birkaç özel yükseltmeyi de paketleyeceği bildiriliyor. Pixel 8 Pro, otomatik odaklama performansını iyileştirmesi gereken yeni bir uçuş süresi sensörüne ve daha da önemlisi ultra geniş kamerası için daha modern bir sensöre sahip olacak.

Google'ın şu anda test ettiği Pixel 8 Pro sürümünün bir makro modu ile gelmediğini belirtiyor ancak bunun nihai sürümün bu özellikle birlikte gönderilmeyeceği anlamına gelmediğini öne sürüyorlar.

Pixel 8, IMX386'yı kullanmaya devam edecek, ancak aynı anda bir sahnenin daha fazlasını yakalamak isteyenler için daha geniş görüş alanına sahip bir lens sunabilir. Wojciechowska, Pixel 8 ve 8 Pro'daki özçekim ve telefoto kameraların Pixel 7 ve 7 Pro'dakilerden farklı olmadığını söylüyor. Son olarak, Pixel 8 Pro'nun söylentilere göre termometre sensörünün fotoğrafçılık için kullanılmayacağını belirtiliyor.

Google'ın birden fazla Pixel nesli için aynı kamera sensörüne bağlı kalma geçmişi olduğu düşünüldüğünde, Pixel 8 ve 8 Pro'nun yeni, daha yetenekli kamera donanımına sahip olabileceğini öğrenmek cesaret verici.