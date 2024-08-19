Google'ın Amiral Gemisi Dayanıklılık Testinde! İşte Sonuçlar

Google aylarca devam eden sızıntıların ardından 13 Ağustos günü Pixel 9 ailesini tanıttı. Google'ın yeni akıllı telefonları arasında en güçlü model olan Pixel 9 Pro XL, YouTube kanalı JerryRigEverything tarafından konuk edildi ve tahmin edebileceğiniz üzere dayanıklılığı test edildi.

Google Pixel 9 Pro XL Dayanıklılık Testi

Yeni bir kutu tasarımı ile karşımıza çıkan Pixel 9 Pro XL'nin tasarımsal açıdan en dikkat çekici yönlerinden birisi, 3.5 mm kalınlığındaki kamera çıkıntısı. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan ekran yapılan dayanıklılık testinde 6. seviyede çizilmeye başlıyor ve 7. seviyede derin çizikler oluşuyor.

Dayanıklılık testinin bir parçası olarak ekran çakmak ile ateşe maruz bırakıldığında 30 saniye boyunca herhangi bir hasar almıyor. Bu çok karşılaştığımız bir durum değil, ekranlar genellikle çok daha kısa sürede hasar alıyor.

Hem ön hem de arka taraftan uygulanan baskıya sorunsuz bir şekilde dayanarak bükülme testini geçen Pixel 9 Pro XL, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 3.1 GHz'e kadar çıkabilen Google Tensor G4'den güç alıyor.

Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon tahmin edebileceğiniz üzere Android 15 güncellemesini yayınlanır yayınlanmaz alacak ve önümüzdeki 7 yıl boyunca Android güncellemelerini almaya devam edecek.