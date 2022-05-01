Google'ın Pixel Telefonlarına Arama İyileştirmesi Geliyor

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro gibi Google Pixel telefonları, piyasadaki diğer tüm Android telefonlardan ayırt edilmelerine yardımcı olacak birkaç yazılım özelliği ve ekstra içeriklere sahip. Bugün gelen haberlere göre önemli bir yeni özellik daha yolda gibi görünüyor.

9to5Google tarafından tespit edilen koda bakılırsa Google; Pixel Launcher (yani ilk ana ekranda gördüğünüz), Google Haritalar, YouTube ve Play Store dahil olmak üzere çeşitli ek uygulamaların içindeki sonuçlarla sorguları eşleştirecek yeni bir arama iyileştirmesi için hazırlanıyor.

Bugün Pixel ana ekranından bir şey aradığınızda hem telefonunuzdaki dosyalardan hem de Google web arama motorundan sonuçlar alıyorsunuz. Şimdi bu işlevselliğin yakın gelecekte genişletilmek ve iyileştirilmek üzere olduğu öğrenildi.

Google'ın İyileştirilmiş Aramaları Neleri Beraberinde Getiriyor?

İyileştirilmiş arama özelliği sizi Google Haritalar ve YouTube gibi belirli uygulamalara geçme ve o uygulamalardan arama yapma zahmetinden kurtaracak. Ayrıca aynı özelliği kullanarak Android ayarlarında arama yapabileceğiniz de görülüyor. Bununla birlikte belirtmekte fayda var, tamamlanmış bir özelliği yorumlamak her zaman zor ve 9to5Google bu yeni özelliklerin ne olduğunu doğru bir şekilde tanımlamış olsa bile Google'ın bunları uygulama konusunda fikrini değiştirme şansı her zaman var.

Şu anda diğer Android telefonların aynı özelliği alıp almayacağı veya arama iyileştimesinin Pixel telefonlara ne zaman geleceği net değil. Bunun Google'ın düzenli olarak yayınladığı Pixel Drop güncellemelerinden birinin parçası olarak gelmesi olası.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni arama iyileştirmeleri gerçekten ihtiyaç olan bir şey miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.