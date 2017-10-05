Google Pixel Buds Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Google dün akşam yeni amiral gemileri Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarını tanıttı. Şirket sadece bununla da yetinmedi, Apple'ın Airpods kulaklıklarına rakip olacak Google Pixel Buds kulaklıklarını da duyurdu. İşte Google Pixel Buds özellikleri ve fiyatı:

Google Pixel Buds Özellikleri

Google Pixel Buds, Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanabilen bir kablosuz kulaklık. Sadece müzik dinlemeye yardımcı olmuyor, Google Asistan sayesinde bir kulaklıktan daha fazlasına sahip oluyorsunuz. İçerisinde yerleşik olan Google Asistan ile her sorunuzun cevabına hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Telefonunuzu çıkarmadan asistanınızdan müzik açmasını isteyebilir, birini aramasını söyleyebilir veya yol tarifi alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise sağ kulaklığa basılı tutmak. Bunların haricinde, bir e-mail beklediğinizde Asistan'ın sizi uyarabildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Google Pixel Puds'ın en dikkat çekici özelliği ise gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor olması. Bir kullanıcı kendi dilinde konuştuğunda, Google en yakınındaki insanın kulağına çeşitli dillerde anında çeviri yapıyor. Gittiğiniz her yerde kendi kişisel çevirmeniniz olacak, bu harika değil mi? Örneğin İtalya'dasınız ve bir pizza siparişi vermek istiyorsunuz. Sağ kulaklığa dokunun ve "İtalyanca konuşmam için bana yardımcı ol" deyin. Siz konuşurken Pixel telefonunuz aynı anda İtalyanca konuşmaya başlayacak. Garson İtalyanca cevap verdiğinde de Google Pixel Buds ile anında duyabileceksiniz. Üstelik bu özellik 40 dili destekliyor.

Google Pixel Buds'ın tek bir şarjla 5 saate kadar çalışabildiğini söylemeden geçmeyelim. Google, ses kalitesi için herhangi bir bilgi vermedi, ancak diğer kulaklıklar ile benzer özellikler taşıyacağını söyleyebiliriz.

Google Pixel Buds Fiyatı

Google Pixel Buds fiyatı Airpods ile benzerlik gösteriyor. Üç renk seçeneğine sahip ve Kasım ayında 159 dolara satın alınabilecek. Fakat başlangıçta ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Avustralya ve Singapur'a geleceğini söyleyelim.

Google bu aksesuarı çıkararak Google Asistan'ın gücünü her yerde göstermeyi amaçlıyor. Açıkçası bu heyecan verici. Çünkü bir kulaklık ile şarkılarımızı kolaylıkla kontrol edebilecek, en yakın cafe için yol tarifi alabilecek veya başka ülkeden bir insanla rahatlıkla iletişim kurabileceğiz.

Siz bu kulaklığı nasıl buldunuz?