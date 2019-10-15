Google Pixel Buds Tanıtıldı! İşte Detaylar

Google az önce başlayan etkinliğinde ilk olarak yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Google Pixel Buds özellikleri ve fiyatı haberimizde!

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Pixel Buds Özellikleri

Son zamanlarda kablosuz kulaklık pazarına pek çok markanın dahil olduğunu görüyoruz. Bu yarışta geride kalmak istemeyen Google, yeni kablosuz kulaklık modelinin duyurusunu gerçekleştirdi.

İnsanların akıllı telefonlarını gün içerisinde yüzden fazla defa kontrol ettiğini belirten Google; bunların büyük çoğunluğunun müzik çalmak, yol tarifi almak veya hatırlatıcı kurmak için olduğunu söylüyor. Pixel Buds ile bu durumun önüne geçmek isteyen Google, cihazda bulunan yerleşik Google Asistan desteğini duyurdu.

'Hey Google' ve 'OK Google' ile sesli Google Asistan aktivasyonuna sahip olan model, telefonunuzu daha az kontrol ederek daha bağımsız bir kullanım vaat ediyor.

Tek şarj ile beş saate kadar kullanabileceğiniz kablosuz kulaklık, taşıma çantası ile birlikte bu süreyi yirmi dört saate kadar artırabiliyor. Tasarım noktasında kablolu model ile oldukça benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tıpkı, AirPods modelinde olduğu gibi.

Yeni modelin kablosuz şarj desteğine de sahip olduğunu belirtelim.

Şu an için teknik detaylar açıklanmadı. İlerleyen zamanlarda daha fazla bilgiyi güncelleyerek ekleyeceğiz.

Pixel Buds Fiyatı

2020 yılında satışa sunulacak olan Google Pixel Buds, 179 dolar fiyat etiketine sahip. Yeni modelin hangi ülkelerde satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.