Google Pixel Fold'dan Dev Başarı: En İyi Ekrana Sahip Telefon!

DxOMark kısa bir süre önce bir başka yeni akıllı telefon modeli üzerinde yaptığı ekran testinin sonuçlarını paylaştı. Firma bu kez, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Google Pixel Fold'u test etti.

Google Pixel Fold, DxOMark'ın Ekran Testinde Tahtı Kaptı

DxOMark'a göre Google'ın Pixel Fold modeli hem Ultra premium sıralamasında hem de Global sıralamada 1 numara olarak tahta oturdu. Ekran testinde 151 puan alan cihaz, firma tarafından test edilen diğer tüm akıllı telefonları geride bırakmayı başardı. Cihaz, çoğu aydınlatma senaryosunda ekranın renk sunumu için övgü aldı.

Ayrıca harika bir HDR10 video deneyimi sunmayı başardı ve çoğu koşulda iyi parlaklık seviyeleri sundu. Ekranla ilgili tek sorun, birkaç dakikalık dış mekan kullanımından sonra parlaklığın azalmasıydı ancak genel okunabilirlik, renkler ve görüntüleme deneyimi yüksek övgü aldı.

İlginç olan ise cihaz tüm başarılı ekran testlerine rağmen, kamera testlerinde ilk 20'ye bile girmeyi başaramadı. Pixel Fold bu kategoride sadece 133 puan aldı ve bu da onu küresel sıralamada 28. sıraya yerleştirdi ancak genel olarak, fotoğrafçılık açısından hâlâ oldukça yetenekli bir akıllı telefon.

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