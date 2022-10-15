Google Pixel Fold'un Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Katlanabilir telefon furyası yavaş yavaş Android telefon sektöründe yerini edinmeye başladı. İlk olarak Samsung'un Z Flip ve Z Fold telefonlarıyla ünlenen tasarımın yeni takipçilerinden biri de dev yazılım şirketi Google. Geçtiğimiz günlerde yeni Pixel serisi telefonlarını duyuran firma, yakın zamanda kullanıcılara katlanabilir Pixel de sunacak.

Pixel Fold adıyla tanıtılması beklenen telefonun ekran özellikleri hakkında ilk detaylar belli oldu. Samsung ve Motorola gibi firmalar tarafından çıkarılan katlanabilir Androd telefonlarla mücadele etmesi beklenen Pixel Fold, ekran tarafında birçok iyi özelliği vadediyor.

Google Pixel Fold Özellikleri

Şimdilik telefonun herhangi bir özelliği hakkında resmi açıklama yapılmadı. Ancak 91mobiles sitesinde yayınlanan bir habere göre geliştirici Kuba Wojciechowski, Pixel Fold serisinin ekranlarının Samsung tarafından yapılacağını iddia etti.

Söylentilere göre Pixel Fold 1840 x 2208 piksel çözünürlüğe sahip olacak. 123mm x 148mm boyutta olması beklenen telefon 1200 nit parlaklık sunacak. İddialara göre 120 Hz ekran yenileme hızıyla karşımıza çıkacak olan Pixel Fold, katlanabilir telefonlar arasında ekranıyla ön plana çıkacak.

IMX787 lense sahip 3 ana kamerayla geleceği düşünülen Pixel Fold'un 2023'ün ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.