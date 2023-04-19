Google'ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold'un Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Mayıs ayındaki Google I/O öncesinde Pixel Fold ile ilgili sızıntıların sayısı artmaya devam ediyor.

CNBC'nin haberine göre yayın kuruluşu, Google'ın uzun süredir dedikodusu yapılan katlanabilir telefonu Pixel Fold'dan neler beklenebileceğini detaylandıran dâhili iletişim belgelerine erişim sağladı. Belgelere göre Pixel Fold, 10 Mayıs'ta Google I/O'da tanıtılacak ve Haziran ayında piyasaya sürülecek. "Katlanabilir bir telefondaki en dayanıklı menteşeye" sahip olacak şekilde pazarlanacak ve 1.799 dolara mal olacak.

Bu ayrıntıların çoğu daha önce sızdırılmış olsa da bugünkü sızıntı daha da ileri giderek Pixel Fold'un Samsung Galaxy Z Fold'dan biraz daha ağır olacağını ancak 72 saate kadar daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söylüyor.

Pixel Fold Sızıntısında Ortaya Çıkanlar

"Belgelere göre Google, Pixel Fold'u suya dayanıklı ve cep boyutunda, 5,8 inç genişliğinde bir dış ekrana sahip olarak pazarlamayı planlıyor. CNBC tarafından görüntülenen fotoğraflar, telefonun bir kitap gibi açılarak Samsung'taki ekranla aynı boyutta, tablet boyutunda 7,6 inçlik küçük bir ekran ortaya çıkaracağını gösteriyor. Samsung Galaxy Z Fold 4'ten biraz daha ağır olan telefon, 24 saat veya düşük güç modunda 72 saate kadar dayanmasını sağlayan daha büyük bir pile sahip."

Raporda ayrıca Pixel Fold'un, 2022 sonbaharında piyasaya sürülen Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'da yer alan Google'ın Tensor G2 işlemcisine sahip olacağı iddia ediliyor.

Peki sizin Pixel Fold'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.