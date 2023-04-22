Google Pixel Fold'un Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte İlk Görüntüler

Katlanabilir telefon alanında üretim yapan markaların sayısı giderek artıyor. Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Pixel Fold hakkında detaylar, tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla netleşiyor.

Şimdiye kadar 3 boyutlu tasarımlar özelinde görebildiğimiz Pixel Fold, ilk defa bir video ile görüntülenebildi.

İşte Pixel Fold Videosu

Twitter'da sızdırılan görüntüde ekranı sansürlenen katlanabilir bir telefonun videosu yer alıyor. Direkt olarak Google logosu cihazda görünmese de görüntülerdeki telefon, daha önce gördüğümüz hiçbir katlanabilir telefon modeline benzemiyor.

Google Pixel Fold'a ait olduğu iddia edilen cihazın ön tarafında bir selfie kamerası yer alıyor. Tasarım anlamında ise Samsung Galaxy Fold serisine oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün.

Daha önce ilk defa Pixel Fold'u doğrulayan kişilerden olan Kuba Wojciechowski'nin paylaştığı görüntülerdeki cihazın piyasaya sürülmemiş bir Samsung Galaxy Fold prototipi olduğu da gelen iddialar arasında.

Google Pixel Fold'un önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Cihazda yer alacağı düşünülen özellikler ise şu şekilde: