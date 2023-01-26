Google'ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold'dan Yeni Detaylar!

Uzun süredir dedikodusu yapılan Pixel Fold'un resmî olarak onaylanmasını beklerken, bu cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam ediyoruz. Elde edilen son bilgilere göre bazı popüler Pixel özelliklerinin katlanabilir cihazda da kullanılmasını bekleyebiliriz ancak yeni form faktörüne yönelik bazı değişiklikler de söz konusu.

9to5Google tarafından bildirilene göre "Flip to Shhh" hareketinin Pixel Fold'da çok iyi bir şekilde mevcut olabileceğini ortaya koyuyor. Uygulamanın v1.5 sürümünde keşfedilen pref_auto_dnd_enable_foldable_summary dizesi, özelliğin cihazda nasıl çalışabileceğini detaylandırıyor.

Flip to Shhh özelliğine aşina değilseniz, bu özellik kullanıcıların Pixel akıllı telefonlarda Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirmek için telefonu ekran tarafı aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye çevirmelerini sağlıyor. Bu gerçekleştiğinde telefon size Rahatsız Etmeyin özelliğinin etkinleştirildiğini bildirmek için hafif bir titreşim veriyor.

Pixel Fold, "Flip to Shhh" Özelliğiyle Geliyor

Bu, sizi etkinleştirmek için ayarlar arasında gezinme zahmetinden kurtaran kullanışlı bir özellik ancak Pixel Fold söz konusu olduğunda, bu özelliği etkinleştirmek için fazladan bir adım daha atılacağı bildiriliyor. 9to5'a göre kullanıcının önce ana ekranı kapatması, ardından telefonu ters çevirmesi gerekiyor:

"Rahatsız Etmeyin özelliğini açmak için telefonunuzun katlanmış olduğundan emin olun ve düz bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Rahatsız Etmeyin özelliği açıldığında hafif bir titreşim hissedeceksiniz."

Bu özelliğe ek olarak 9to5, aynı gereksinimle birlikte gelebilecek Quick Tap ve "Selfie için kamerayı çevir" gibi başka hareketler de göreceğimizi öne sürüyor.