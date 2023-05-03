Google Pixel Modelleri Hayat Kurtaran Bir Özelliğe Kavuşuyor

Google'ın Pixel telefonları, arama tarama, araba kazası algılama ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli kullanışlı özelliklere sahip. Görünüşe göre yakında bu listeye yüksek ses uyarılarını da ekleyebileceğiz.

9to5Google, Android System Intelligence uygulamasının en son sürümünü inceleyerek Google'ın Pixel'ler için At A Glance widget'ında bir "yüksek ses uyarısı" özelliğini ortaya çıkardı. Peki bu ne anlama geliyor?

Yüksek Ses Algılandığında Sizi Uyaracak

Özelliğin ekran görüntüsü, uygulamanın "işitmeye zarar veren yüksek ses algılandığında" sizi bilgilendireceğini belirtiyor.

Google, yüksek ses uyarıları sunan ilk mobil marka değil. Apple, Apple Watch uygulaması aracılığıyla gürültü bildirimleri sunarak, üç dakika boyunca ortalama ses seviyesi belirli bir eşiği (örneğin 80, 90, 100 desibel) karşıladığında veya aştığında sizi uyarıyor. iPhone üreticisi ayrıca hiçbir sesi kaydetmediğini ve içinizin rahat olmasını sağladığını belirtiyor.

Google'ın Pixel telefonlarındaki yüksek ses uyarıları için de benzer şekilde sağlam bir uygulama görmeyi umuyoruz. Bu özelliğin kullanıma sunulması için henüz bir zaman çizelgesi yok ancak üç ayda bir gelen yeni Pixel özelliklerinin arasında bulunması bekleniyor.