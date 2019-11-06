Google Pixel için Yolun Sonu Gözüktü

Google Pixel serisinin ilk nesil üyelerinden Pixel ya da Pixel XL modellerine sahipseniz, Aralık ayında gelecek olan güncellemeyi bekleyebilirsiniz.

Ancak bu kadar.

İlk Nesil Google Pixel Son Güncellemesini Alacak

Google tarafından yapılan açıklamaya göre ilk nesil Google Pixel modellerinin Aralık ayında alacağı güncelleme, modeller için son yazılım güncellemesi olacak. Aralık güncellemesi ile birlikte hem ana güncelleme hem de güvenlik güncellemesi desteğinin sona ereceğini belirtelim.

Ekim 2016 tarihinde tanıtılan ilk jenerasyon Pixel modelleri, üç yıl boyunca güncelleme desteği sözü almıştı. Pixel ve Pixel XL modellerinin ay başında 'Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi' almaması, kullanıcılar tarafından desteğin kalktığına yönelik bir düşünce oluşturmuştu.

Ancak şirket tarafından yapılan açıklama ile birlikte Aralık ayında son güvenlik güncellemesinin alınacağı doğrulandı. Ayrıca kullanıcılar için müjdeli bir haber daha bulunuyor. Şirket ana güncellemeler için iki yıl söz vermişken, ilk nesil modeller için Android 10 güncellemesini duyurmuştu. Bu da kullanıcılar için beklenmedik bir adım olmuştu.