Google Pixel Katlanabilir Telefonun Olası Fiyatı Ortaya Çıktı

Katlanabilir akıllı telefon pazarı her gün giderek büyürken, Google da pazara girmeye hazırlanıyor. Samsung, Huawei, Oppo ve Microsoft gibi büyük firmaların milyon dolarlık yatırımlar yaptığı pazar, önümüzdeki yıllarda daha da ilgi çekecek gibi duruyor.

Google Pixel’in Olası Fiyatı Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefonların giderek artmasıyla sektördeki rakipler de çoğaldı. Bir süredir katlanabilir telefon pazarına girmesi beklenen Google, Android kodlarında tasarladığı Google Pixel’ı, bu yıl içinde tanıtabilir.

Google Pixel’in piyasaya çıkışı heyecanla beklenirken, olası fiyatına dair de yeni bilgiler gelmeye başladı. 9to5Google’a göre katlanabilir Google Pixel, bin 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu sayede Google Pixel, Galaxy Z Fold 3’ten 400 dolar daha ucuz olacak.

Pixel 6 Pro’ya göre 500 dolar daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip olacak cihazın, önümüzdeki senelerdeki gelişimi dikkate alındığında fiyatı çok da yüksek gibi durmuyor.