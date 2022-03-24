Google, Pixel Launcher Arama Kutucuğunu Geliştiriyor

Android 12'de cihaz içi aramaları ekleyen Google çok daha kullanışlı hâle getirerek e-postalarınız, metin mesajlarınız, uygulamalarınız ve web aramalarını çok daha basit bir şekilde erişilebilir duruma getirdi.

Şirket, Pixel Launcher'ın arama kutucuğuna da aynı istekle yaklaşıyor. Mishaal Rahman tarafından tespit edildiği üzere en son Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ndeki Pixel Launcher, geliştirilmiş bir arama kutucuğuna sahip. Bu geliştirilmiş işlevsellik, widget'ları, Google Fotoğraflar ekran görüntülerini ve arama önerilerini arama ekranına getiriyor.

The Pixel Launcher's search bar (powered by the Android System Intelligence app) will soon show results matching widgets, saved screenshots, and Google search suggestions.



Flags have existed for these for some time, but they recently started working (H/T @panduu221). pic.twitter.com/ZRQv66xSB4 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 21, 2022

Pixel Launcher'ın Yeni Arama Kutucuğu Ne Zaman Gelecek?

Bu yeni arama özelliği henüz piyasaya sürülmedi ancak Rahman, bu özellik için Google'ın bir süredir çalışmakta olduğunu belirtti. Güncelleme herkesin kullanımına sunulduğunda Pixel Launcher'ın arama kutucuğu, yalnızca telefonunuzda yüklü uygulamaları görüntülemekten çok daha güçlü ve önemli bir hâle gelecek. Yukarıdaki ekran görüntülerinde gösterildiği gibi widget'ları bulmak çok daha kolay ve hızlı hâle getirilecek ve ayrıca siz herhangi bir şey yazarken ilgili önerileri görebileceksiniz ve bu da aramanızı kolaylaştıracak.

Ayrıca Pixel'in ana ekranı uygulamayı açmanıza gerek kalmadan doğrudan Google Fotoğraflar'da kaydedilmiş ekran görüntülerini aramanıza izin verecek. Bu özelliğin bir benzeri Pixel Launcher'a geçen yılın sonlarında bir güncelleme ile gelmişti.

Şirketin Pixel 6 serisi de dâhil olmak üzere en iyi Android telefonları için Feature Drop'un parçası olarak güncellemeyi yayınlamayı planlayıp planlamadığı belli değil. Özellik bu yıl içinde piyasaya sürüldüğünde Android 13'e dâhil edilmesi de mümkün.