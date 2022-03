Google, Pixel Launcher Arama Kutucuğunu Geliştiriyor

Android 12'de cihaz içi aramaları ekleyen Google çok daha kullanışlı hâle getirerek e-postalarınız, metin mesajlarınız, uygulamalarınız ve web aramalarını çok daha basit bir şekilde erişilebilir duruma getirdi.

Şirket, Pixel Launcher'ın arama kutucuğuna da aynı istekle yaklaşıyor. Mishaal Rahman tarafından tespit edildiği üzere en son Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ndeki Pixel Launcher, geliştirilmiş bir arama kutucuğuna sahip. Bu geliştirilmiş işlevsellik, widget'ları, Google Fotoğraflar ekran görüntülerini ve arama önerilerini arama ekranına getiriyor.

The Pixel Launcher's search bar (powered by the Android System Intelligence app) will soon show results matching widgets, saved screenshots, and Google search suggestions.



Flags have existed for these for some time, but they recently started working (H/T @panduu221). pic.twitter.com/ZRQv66xSB4