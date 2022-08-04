Google'ın Pixel Serisi İlk Katlanabilir Telefonu Üretime Girdi

Bir analist, Çin'in Weibo sosyal medya sitesinde çarpıcı bir sızıntı yayınladı. Qualcomm'un mevcut en üst düzey Uygulama İşlemcisinin (AP) yeni Snapdragon 8 Gen 1 adını ilk açıklayanlar arasında yer alan Digital Chat Station'a göre Foxconn iki yeni Pixel telefonun üretim sürecinde ancak bu iki telefon tahmin edeceğiniz gibi Pixel 7 veya Pixel 7 Pro değil.

İddiaya göre Çin'de üretilen modellerden biri, Pixel Fold veya Pixel Notepad olarak adlandırılabilecek ilk katlanabilir Pixel. Yakın zamanda Google Camera 8.6 uygulamasında keşfedilen gizli kodun, cihazın nasıl kapatılacağını gösteren bir okla birlikte Pixel Fold/Notepad simgesine sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Google'ın kendi Tensor işlemcisi ile güçlendirilen katlanabilir cihazın, cihazın tasarımında katlanabilir Oppo Find N'ye göre çok daha büyük 7,6 inç dâhili ekranı ile Samsung Galaxy Z Fold 4'ten daha yakın olmasını sağlayan 5,85 inçlik bir ekranla donatılacağı bildiriliyor.

Katlanabilir Pixel Telefonun Kamerasıyla İlgili Bilinenler

Pixel Fold/Notepad'deki kamera ünitesinin, 2020'de piyasaya sürülen Pixel 5 amiral gemisinde kullanılan 12.2MP ana kamera ve 16MP ultra geniş kamera ile aynı olması bekleniyor. Foxconn'un üzerinde çalıştığı iddia edilen diğer telefon, bir Sony IMX787 sensörüne sahip olacak Pixel 7 Ultra olarak bilinebilecek yeni bir amiral gemisi. Bu sensör, Pixel 7 serisinde kullanılması beklenen dört sensörden biri değil. IMX787, bunun ne anlama geldiği henüz açık olmasa da bir "alt kamera" ile birlikte kullanılıyor.

Sensörün periskop tabanlı bir telefoto kamera kullanacağı anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Sonuçta Pixel 6 Pro'da bir tane vardı ancak Digital Chat Station, Pixel 7 Ultra'nın telefoto kamerasının Samsung, ISOCELL GN1 tarafından yapılan 50MP bir sensör kullanacağını söylüyor. Bu, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'da beklememiz gereken sensörle aynı.

Şimdilik yeni Pixel'lerle ilgili tüm bildiklerimiz bunlar. Pixel katlanabilir telefonun nasıl olacağı gerçek anlamda merak konusu ama üretime girdiyse önümüzdeki süreçte daha çok bilgi sahibi olmamız muhtemel.