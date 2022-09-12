Google, Pixel Tablet Pro Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Google önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni bir Pixel Tablet modeli üzerinde çalıştığını zaten duyurmuştu ancak bu tabletin tek model olmayacağı ve daha üst düzey bir Pro varyantının da yapım aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Haber, en son Android 13 kodunu ararken tabletin kanıtlarını bulan 9To5Google'dan geldi. Kodda Pixel Tablet Pro olduğuna inanılan bir "tangorpro"ya göndermeler vardı. Bilmeyenler için Pixel Tablet "tangor" kod adına sahip, yani bu temelde şu anda daha yüksek bir varyantın da geliştirme sürecinde olduğu anlamına geliyor.

Pixel Tablet Pro Özel Bir Arka Kamera Sensörüne Sahip Olabilir

Ne yazık ki şu anda Pixel Tablet Pro ile ilgili bilinen daha net bir detay yok. Bununla birlikte Pro varyantının, Pixel Tablet modeline kıyasla farklı bir arka kamera sensörüne sahip olacağı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, Pixel Tablet'in yakında geleceği onaylandı ve Google Pixel 6 serisi akıllı telefonlarına da güç veren aynı Tensor serisi işlemcileriyle çalışacak.

Ayrıca Pixel Tablet'in de ekran kalemi desteğine sahip olduğuna inanılıyor ancak tabletin kendisinde olup olmadığı belirsiz. Diğer Android kodları da bu ürünün uygun özelliklere sahip uygun fiyatlı bir tablet olduğunu ima ediyor. Bu doğruysa arama motoru devi muhtemelen Pixel Tablet Pro'da standart tablet modeline göre daha fazla yükseltmeye yer verecek.

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