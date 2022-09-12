Google, Pixel Telefonlarının Üretimini Yeni Bir Ülkeye Taşıyor

Google'ın Pixel telefonlarının üretimi son birkaç yılda Çin ve Vietnam arasında gidip geldi ancak görünüşe göre şirket yeni bir yer arıyor. Yeni bir rapora göre Google Pixel üretiminin bir kısmı Apple'ın yaptığı gibi Hindistan'a taşınıyor olabilir.

Yeni bir rapor, Google'ın Hindistan'da Pixel akıllı telefon üretimine yaklaşık 500.000 ila 1.000.000 birim arasında başlamak istediğini bildiriyor. Rapora göre bu, Google'ın yıllık Pixel gönderilerinin yaklaşık %10-20'sini oluşturuyor.

"…Google, Hindistan'daki üreticilere, cihazın tahmini yıllık üretiminin %10 ila %20'sine eş değer, şirketin Pixel akıllı telefonları için 500.000 ila 1.000.000 arasında üretim teklifinde bulundu."

Bundan önce Google, Pixel akıllı telefonlarını diğer Asya bölgelerinde, öncelikli olarak ise Çin'de üretti. Google, akıllı telefonlarını Vietnam'da üretme hedefiyle ilk olarak 2019'da Çin'den uzaklaşmaya çalışmıştı. Pixel 6 serisi ise COVID-19'un büyük etkilerinden sonra mecburi olarak Çin'e dönmüştü. Şimdi Google bir kez daha ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Google'ın Yeni Üretim Durağı Hindistan

Bu hafta gelen bu rapor Google'ın Hindistan'da üretim sürecini araştırdığını ortaya koysa da henüz hiçbir şey netleşmiş değil. Google'ın üretimi hakkında bilgisi olan bir kişi, Google'ın Çin'de hâlen devam etmekte olan COVID-19 karantinalarından kaynaklanan "bazı cihazları için bileşen elde etmede gecikmelerle" karşılaştığını söylüyor. Ayrıca üretiminin bir kısmını Hindistan'a taşımak, ülkedeki Google Pixel satışlarına da büyük bir destek sağlayabilir.

Hindistan, ülke dışında üretilen akıllı telefonlara %20 oranında ağır bir ithalat vergisi uyguluyor ve cihazları orada üretmek Google'ın daha rekabetçi fiyatlar sunmasına neden olabilir. Pixel 6a, Google'ın üç yıl içinde Hindistan'da piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon niteliği taşıyordu ancak fiyatı bölgedeki rakip modellerin çok üzerindeydi.