Google Pixel Watch Nihayet Beklenen Özelliğine Kavuşuyor

İlk olarak Reddit'te tespit edilen Pixel Watch, artık kandaki oksijen seviyelerini (SpO2) takip edebiliyor gibi görünüyor. SpO2 izleme, Apple Watch ve Galaxy Watch gibi diğer amiral gemisi akıllı saatlerin çoğunda oldukça yaygın bir sağlık özelliğidir.

Pixel Watch'a lansman sırasında dahil edilmemesi, önemli bir özelliğin eksik olduğu hissini uyandırdı.Şimdiye kadar Google, yeni özellik hakkında resmi olarak bir şey söylemedi, ancak en az bir Pixel Watch sahibi, Fitbit Today uygulamasını kullanırken bunu kendi gözleriyle görebildiğini bildiriyor.

Uygulama, Pixel Watch'ın kişinin bileğindeyken yaptığı bir sağlık takibi listesini listeliyor ve artık listeye "Oksijen Doygunluğu" eklendi. Seçildiğinde saat, yaptığı SpO2 takibini ve bilgilerin nasıl yorumlanacağı hakkında kısa bir açıklamayı görüntüler tıpkı uygulamadaki diğer sağlık özellikleri gibi.

Google Pixel Watch Sağlık Teknolojisine Yatırım Yapıyor

Google henüz bu konuda bir şey söylemediğinden, SpO2 izlemenin tam olarak kullanıma sunulması söz konusu olduğunda kullanıcıların ne beklemesi gerektiği şu anda net değil. Ayrıca şirket, Pixel Watch'ın SpO2 yetenekleri hakkında hiçbir şeyden bahsetmeyen Haziran güncellemesini zaten yayınladı.

Google'ın özelliği önümüzdeki haftalarda rastgele bir günde bırakması olası. Ancak, durum buysa, Haziran güncellemesiyle yayına girmemesi biraz garip. Bununla birlikte, Google biraz tuhaf olma eğilimindedir ve zaman zaman kullanıcı tabanına eğri toplar atar, bu nedenle çok fazla şok olmazdık.