Google Pixel Watch Bir İlke İmza Atıyor: Daha Önce Görülmedi

Son yıllarda akıllı saatler özellikle egzersiz yapan kişiler için vazgeçilmez ürünlerden biri haline geldi. 4 yıldır hakkında iddialar ortaya atılan Google Pixel ise bir türlü satışa çıkamadı. Ancak Apple’dan Huawei’ye, Samsung’dan OPPO’ya kadar birçok üretici akıllı saat pazarına giriş yaptı. Şimdi de Google, Pixel ismini verdiği akılı saati ile rekabete ortak olmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir çıkması beklenen Google Pixel, Wear OS işletim sistemi ile geliyor.

Daha önce ortaya atılan iddialarda Pixel Watch’un Samsung Exynos işlemciyle destekleneceği söyleniyordu. Bunun yanında; fitness takibi, nabız sensörü ve adım sayar gibi günlük aktiviteler için de önemli verileri kullanıcıya sunacağı belirtilmişti. Şimdi de bir operatörün web sayfasında görüntülenen Pixel Watch’un, Wear OS yüklü rakiplerinde olmayan bir özelliği olduğu görüldü.

Pixel Watch Depolama Alanıyla Şaşırttı

Edinilen yeni bilgilere göre Google Pixel Watch, Wear OS işletim sistemini kullanan diğer akıllı saatler arasında dahili depolama alanı ile fark yaratıyor. Pixel Watch, şimdiye dek Wear OS sistemini kullanan saatlerde gördüğümüz en yüksek kapasite olan 32 GB depolamaya sahip olacak. Wear OS tabanlı One UI Watch arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy Watch 4 serisinde 16 GB depolama kapasitesi bulunuyordu.

‘Rohan’ kod adıyla ABD merkezli bir operatörün web sitesinde listelenen Pixel Watch, bu yönüyle Android tabanlı akıllı saat pazarındaki bir eksiği daha kapatmış oluyor. Yine aynı kaynağa göre model; siyah, gri ve altın olmak üzere üç farklı renk ile sunulacak. Aynı zamanda hücresel veri destekleyeceği de bilinen özellikler arasında yer alıyor.

Google Pixel Watch’un, 2022 yılı içinde piyasaya çıkacağı söylense de net bir tarih henüz yok. Diğer yandan Pixel Watch’un Galaxy Watch 4 (249 dolar) ve Apple Watch 7 (399 dolar) ile rekabet edebilmesi için, 250 ile 400 dolar arasında bir başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.