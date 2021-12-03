Google Pixel Watch Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Son dönemlerdeki verilere göre akıllı saat sektörü yıldan yıla büyümeye devam ediyor ve bu kapsamda sektördeki marka sayısı da, her geçen gün daha da artıyor. Business Insider tarafından yayınlanan rapora göre Google, yeni bir akıllı saat modeli üzerinde çalışıyor. Peki Google Pixel Watch ne zaman çıkacak?

Google Pixel Watch Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Google bu yılın ilk aylarında yaklaşık 2,1 milyar dolarlık ödeme sonrasında giyilebilir aksesuar şirketi Fitbit'i satın almıştı. O zamandan bu yana şirketin olası akıllı saat modelinin Fitbit bünyesinde geliştirileceği düşünülüyordu. Business Insider tarafından yayınlanan rapor ise, bunun olmayacağını öne sürüyor.

Söz konusu rapora göre Google'ın yeni akıllı saati, şirketin kendi bünyesinde yer alan Pixel ekibi tarafından geliştirilecek. Bu, bir anlamda Pixel serisine ait olacağı anlamına da geliyor. Şirketin bu serisi, akıllı telefon ve kablosuz kulaklık gibi ürünlere ev sahipliği yapıyor ve aynı listede bir adet de akıllı saat görmek, şaşırtıcı olmayacaktır.

Yeni akıllı saatin ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz belli değil ancak raporda egzersiz takibi, kalp ritmi izleme ve adım sayma gibi temel işlevlerden bahsedilmiş. Bu özellikler artık bir akıllı bileklikte dahi standart hale geldiği için, kullanıcılar açısından bir yorum katmaktan uzak duruyor. Bunun ötesinde markanın kendi ürününü öne çıkarmak için ne gibi farklılıklar sergileyeceğini bilmek isterdik.

Aynı raporda Pixel Watch modelinin tanıtılması için en uygun tarihin Mayıs 2022 olduğu vurgulanıyor. Ufak bir hatırlatma olarak bu tarih, Google I/O 2022 ile benzer bir takvime denk düşüyor. Yine de süreç içerisinde tüm bilgilerin baştan aşağı değişebileceğini göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin.

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın yeni akıllı saati nasıl olacak, ne gibi özelliklere ev sahipliği yapacak ve ne kadara satılacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.