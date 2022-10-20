Google Pixel Watch Parçalara Ayrıldı (Video)

Google'ın birkaç hafta kadar önce duyurulan her iki yeni telefonu da şimdiden çok detaylı video çekimlerine maruz kaldı ancak bildiğiniz gibi şirket aynı etkinlikte Pixel Watch'ı da tanıttı ve merakla bu yeni akıllı saatin parçalanmasını bekleyenlerdenseniz bekleyişiniz artık sona erebilir.

Pixel Watch'ı parçalamak aynı zamanda bir bulmaca çözmeye benziyor. Özenle yerleştirilmiş iç dizaynında kurma kolu ve düğme gibi bazı parçalar değiştirilemez görünüyor ve bu da tamir edilebilirliği açıkça engelliyor.

Pixel Watch, iFixit Ekibi Tarafından Parçalandı

Pixel Watch ayrıca ilginç bir şekilde iç kısmında, çıkarıldığında herhangi bir kalıntı bırakmayan çok benzersiz ve ayırt edici bir yapıştırıcı ile birlikte geliyor.

Akıllı saatin pil kapasitesinden kabzasına kadar pek çok iç detayının ve parçaların yerleşim tasarımının gösterildiği Pixel Watch parçalama videosunu yukarıdan seyredebilirsiniz.

Peki siz yeni Pixel Watch hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.