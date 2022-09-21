Google Pixel Watch'ın Renk Seçenekleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Google, herhangi bir donanım ürününü resmî olarak duyurmadan önce açıklama eğiliminde ve bu sefer de böyle olmasına rağmen, markanın Google Pixel Watch adlı ilk akıllı saati hakkındaki ayrıntılar oldukça az.

Şirket, 6 Ekim'de Pixel Watch'ın yanı sıra yeni nesil Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi ise piyasaya sürülmeden önce, Pixel Watch için renk seçenekleri ve fiyatlandırma detayları sızdırıldı.

Google Pixel Watch Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En son rapora göre Google Pixel Watch, bir perakendeci listelemelerine göre 349,99 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak. Modelin üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Rapor ayrıca 250 euro ile 350 euro aralığında bir fiyat önerilen Pixel Watch için daha önce sızdırılan Avrupa fiyatını da çürütmeye devam ediyor ve Avrupa pazarındaki fiyatın 300 eurodan başlayacağını ekliyor.

Önerilen fiyatlandırma göz önüne alındığında, teknoloji devinin en son Wear OS tarafından desteklenen Google Pixel Watch'ı, Samsung Galaxy Watch 5 ve Apple Watch Series 8 arasında bir yere yerleşecek.

Peki siz Google Pixel Watch için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.