Google İlk Akıllı Saati Pixel Watch'ı Tanıttı

Bir süredir birçok sızıntıyla gündemden bir an olsun adı eksilmeyen Google Pixel Watch, uzunca bir süre beklemenin ardından nihayet geçtiğimiz akşamki I/O 2022 etkinliğinde resmî olarak tanıtıldı.

Apple Watch'ın en büyük rakibi olacak Google Pixel Watch'a etkinlikte derinlemesine değinilmese de saatin tasarımı nihayet gün yüzüne çıkmış oldu.

Diğer akıllı saatler gibi adım, nabız gibi sayaçları ve uyku takibi gibi özellikleri bulunan saatin bildirim noktasında da kendine özgü yenilikleri var ancak saatin detaylı teknik özelliklerine dair Google cephesinden net bir bilgi paylaşılmadı.

Çelik Kasasıyla Gözleri Kamaştırıyor

Özel kayış tasarımına sahip saatin paslanmaz bir çelik kasası mevcut. Hemen yan tarafında dijital bir kolun yanı sıra fiziksel bir tuşu bulunan saatte dokunsal geri bildirim özelliği de bulunuyor. Wear OS 3 işletim sistemiyle gelecek olan Google Pixel Watch, yazılım tarafında birçok yeniliği kullanıcılara vaat ediyor.

Tüm bunların yanı sıra acil SOS ve temassız ödeme özellikleri de bulunan saatin sonbahar aylarında daha detaylı ve teknik özelliklerini öğrenebileceğimiz bir lansmanı gerçekleştirilecek.

Peki siz Google Pixel Watch hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımı hoşunuza gitti mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.