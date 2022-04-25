Google Pixel Watch'ın Yanı Sıra Yeni Bir Pixel Watch Modeli Görebiliriz

Google, Pixel Watch olarak adlandırılacağı bildirilen sektördeki ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihaza Google Pixel Watch Fit adlı başka bir model eşlik etmesi bekleniyor ve bugün bu saatle ilgili bazı detaylar sızdırıldı.

Geçtiğimiz gün bir Google çalışanının, Pixel Watch prototipini bir restoranda unuttuğu ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte saatin birçok detayı da gün yüzüne çıkmıştı. Bugünse bu sızıntılara saatin yeni isimde farklı bir modelinin piyasaya sürüleceği iddiaları eşlik ediyor.

ShrimpApplePro'dan gelen yeni bir rapor, Google çalışanları tarafından Pixel Watch Fit adlı akıllı saatin başka bir modelini duyduğunu iddia ediyor ancak Pixel Watch ile aynı olup olmadığı net değil. Google Pixel Watch adı zaten şirket tarafından tescilli olduğundan, markanın yaklaşmakta olan akıllı saatinin Pixel Watch olarak adlandırılacağını varsaymak mantıklı. Rapor, Pixel Watch Fit'in tasarımda bir fark yaratabileceğini de ekliyor.

Pixel Watch Fit'in İlk Detayları

Neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olması beklenen standart modelin aksine Fit modelinin ekran çevresinde oldukça kalın çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Yapıya gelince, standart modelin paslanmaz çelik gövdesinden farklı olarak Fit modelinin alüminyum gövde tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca piyasaya sürüleceği söylenen özel bir siyah versiyonu da olacak.

Teknoloji devinin yaklaşmakta olan akıllı saatlerinin, önümüzdeki ay Google I/O yıllık geliştiriciler konferansı sırasında resmileşmesi bekleniyor. Fiyatlandırmaya gelecek olursak Google Pixel Watch Fit'in Samsung Galaxy Watch 4'ten daha pahalı olarak 400 dolar civarında ve Apple Watch Series 7'nin başlangıç ​​fiyatı ile yaklaşık aynı fiyatta olması bekleniyor. Bu fiyatlar, Fitbit saatlerden daha pahalı olabileceğini söyleyen önceki raporla da uyuşuyor.

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