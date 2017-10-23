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Google, Pixel XL 2'nin Ekran Yanması Problemine El Attı

Google Pixel XL 2 ekran yanması
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Mobil
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Google, yakın zaman önce piyasaya sürdüğü Google Pixel XL 2 kullanıcılarının, ekran yanması problemi yaşadıkları iddialarını gündemine aldı. Teknoloji devi yaptığı açıklamayla sorunu incelemeye başladığını duyurdu.

OLED kullanan telefonlarda kronik hale gelen ekran yanması, herhangi bir görüntünün uzun süre ekranda kalması sebebiyle yaşanıyordu. LG birçok telefonunda aynı sorunla karşılaşırken, Samsung da ekran yanmasını engellemek için “home” tuşunu kaldırma kararı dahi almıştı.

Bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da satışa çıkan Google Pixel XL 2 kullanıcılarından bazılarının ekran yanması ve gri arka fon şikayetleri yaşamasının ardından harekete geçen Google, sorunu yaşayan kullanıcılarıyla iletişime geçeceklerini ve sorunu araştıracaklarını açıkladı.

Sorunu ilk yaşayan kullanıcılardan bir tanesi olan Alex Dobie, Twitter üzerinden telefonunun son halinin yer aldığı bir görüntü paylaşmış ve şunları yazmıştı: "7 günlük tam zamanlı kullanımdan sonra, Pixel 2 XL'de oldukça büyük bir OLED yanması oluştu.

Uzun süre kullanılan OLED’lerde ekran yanması probleminin yaşanması sürpriz değil; ancak sadece bir hafta gibi kısa bir sürede Pixel XL 2’nin böylesine kötü bir hale gelmesi, telefonu satın almak isteyen kullanıcıları da endişelendirdi. Google, yaptığı açıklamada her telefonun test edildikten sonra satışa gönderildiğini söylese de sorunun genel olup olmadığını araştırmaya başladıklarını yineledi.

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ETİKETLER: google google pixel xl 2

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