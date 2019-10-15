Google Pixelbook Go ile Tanışın! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google Pixelbook Go tanıtıldı. İşte merak edilen özellikleri, tasarımı, fiyatı ve çıkış tarihi!

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Google Pixelbook Go Özellikleri

Bilgisayarlarda taşınabilirliği ve ergonomiyi önemseyen Google, yeni modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Pixelbook Go yalnızca 2 kilo ağırlığında ve 13 mm inceliğinde. Genel işleriniz için yeterli performans iddiası ile gelen model, tasarım noktasında da kullanıcıları kendisine çekecek gibi gözüküyor.

Magnezyum malzeme yapısına sahip kasanın mat yüzey ile birleşmesi modele hoş bir hava katıyor. Bununla birlikte sevindirici haber ise tek şarjla 12 saat kullanım ömrü sunması. Daha iyisi ise yalnızca 20 dakika şarj ile 2 saat kullanım ömrü elde edebiliyorsunuz.

Yüksek performans sunan bileşenlere sahip olan Pixelbook Go, Chrome OS ile kutudan çıkıyor.

Teknik detaylar belli olduğunda güncellemeye devam edeceğiz.

Google Pixelbook Go Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Google Pixelbook Go, 2020 Ocak ayında 649 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bazı ülkeler için ön sipariş bugün başlayacak olsa da, ülkemiz için herhangi bir işaret şu an için yok.