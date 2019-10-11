Google Pixelbook Go Sızdırıldı! İşte Özellikleri

Google'ın yeni dizüstü bilgisayarı hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Google Pixelbook Go'nun kapsamlı görselleri sızdırıldı. Gelin hep beraber Pixelbook Go'nun sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Google Pixelbook Go, 4K çözünürlük sunan 13.3 inçlik ekrana sahip olacak. Cihazda Intel Core m3, i5 ve i7 olmak üzere üç farklı yonga seti seçeneği bulunabilir. Dizüstü bilgisayarda 16GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alabilir.

İki adet USB-C bağlantı noktasına sahip olacak olan Pixelbook Go, Piksel 3'ü hatırlatan mat bir yüzey ile mercan rengi ile gelecek. Pixelbook Go hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Pixelbook Go'nun görüntülerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google Pixelbook Go

Google, 15 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği özel etkinlik için basın mensuplarına davetiye göndermeye başladı. 15 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixelbook 2 ve yeni Google Home hoparlörleri dahil olmak üzere pek çok yeni cihaz tanıtılacak.

Google'ın yepyeni ürünleri hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!