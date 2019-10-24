Google Play'de Reklam İçeren Onlarca Uygulama Bulundu

Android uygulama mağazası olan Google Play Store son günlerde reklam içerikli uygulamlar ile gündemde. Eset araştırmacıları sadece reklam içeren herhangi bir işe yaramayan toplamda 42 uygulama buldu. Bu 42 uygulamanın tek amacı sizlere reklam göstererek para kazanmakta.

Eset araştırmacıları yaptıkları açıklamalarda reklam içerikli uygulamaların 8 milyondan fazla indirildiğini söyledi. Reklam içerikli uygulamalar normal bir mobil uygulamaymış gibi görünmekte. Bu uygulamalar rastgele tam ekranda reklam yayınlamakta. Reklamı fark edip uygulamayı silmek isteyen kullanıcılar silme işlemi yaparken bir sorun ile karşılaşmakta ve uygulamayı cihazlarından kaldırırken güçlük çekmekte.

Uygulamalar Google tarafından Play Store'dan kaldırıldı ve kullanıcılar rahat bir nefes almış oldu. Bu 42 uygulamadan bazılarının isimleri şu şekilde: Video Downloader Master, Ringtone Maker Pro, SaveInsta. Eset araştırmaları uygulamaların mağazadan kaldırılmadığını öne sürmekte. Yukarıda ismi geçen uygulamalara denk gelir iseniz cihazınıza kurmayın.

Google reklam içerikli 42 uygulama hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Google tarafından konu hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Cihazınıza herhangi bir uygulama yüklerken o uygulamayı iki kez kontrol etmeyi unutmayın.