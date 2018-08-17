Google Play'e Hücresel Veriyle İndirme Kolaylığı Geliyor

Yüksek dosya boyutuna sahip uygulamaları indirmek istediğinizde Google Play ve App Store gibi mağazalar, hücresel veri üzerinden indirme yapmadan önce sizi uyarıyorlar, kimi zaman da engelliyorlardı. Hücresel veri üzerinden indirme yapmak isteyen kullanıcıları için küçük bir güncelleme yayınlayan Google Play, istediğiniz ağ bağlantısını seçme özgürlüğü tanıdı.

Android Police isimli internet sitesi tarafından farkedilen değişiklikle birlikte artık yüksek boyutlu uygulama ve oyunları indirmeden önce çıkan “Sadece Wi-Fi üzerinden indir” seçeneğini genişletti. Yapılan değişiklikle birlikte “Sadece Wi-Fi üzerinden indir” seçeneğinin yanı sıra “Herhangi bir ağ üzerinden indir” ve “Şimdi (herhangi bir ağ üzerinden)” seçenekleri denenmeye başlandı.

Hücresel veri üzerinden indirme seçeneğinin altınaysa Google tarafından önemli bir not düşüldü. Şirket, hücresel veri üzerinden yapılan indirmelerde internet kotalarının aşılması durumunda GSM şirketleri tarafından ek ücretler eklenebileceği uyarısında bulunuldu.

Özellikle telefonunda dolaşım özelliği açık olan kullanıcıların sıkıntı yaşayabileceğini hatırlatan Google, buna rağmen kullanıcıların “her seferinde sor” seçeneğiyle birlikte her indirmeden önce karar vererek, herhangi bir sıkıntı yaşamadan Google Play deneyimlerini devam ettirebilecekleri belirtti.