Google Play Güncelleme Almayan Uygulamaları Kaldıracak

Google Play güncelleme almayan uygulamalar konusunda harekete geçti. Google tarafından geliştirici sayfası üzerinden yapılan açıklama ile mağaza üzerindeki uygulamaların sayısını önemli ölçüde azaltacaklarının sinyalini verdi.

Google Play Store, Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için uygulama indirebileceğiniz en büyük mağaza. Her ne kadar farklı alternatifleri bulunsa da milyarlarca kullanıcı uygulama indirme için Google Play'i ziyaret ediyorlar. Google ise belirli aralıklarla yayınladığı güncellemeler ile mağaza üzerindeki yayın politikalarını düzenliyor.

App Store'a nazaran daha esnek yayın politikaları barındıran Google Play, "gri" alanda kalan birçok uygulamaya dahi izin veriyor. Ayrıca yayın gereksinimleri çok aşağıda olduğu için isteyen herkes uygulama ya da oyununu mağaza üzerinden kullanıcılara ulaştırabiliyor.

Fakat Google, son zamanlarda aldığı üst üste kararlarla Play Store'u daha güvenli hale getirmeye çalıştığını gösteriyor. Şirket, halihazırda "çöplük" olarak görülen Android uygulama mağazasını, daha kullanışlı ve güvenli şekle sokmak için çaba sarf ediyor. Bu çabanın son göstergesi ise güncelleme almayan uygulamalar konusunda oluyor.

Google Play Güncelleme Almayan Uygulamalar Kaldırılıyor

Google bugün, Android geliştirici blogu üzerinden bir yazı yayınladı. "Gizlilik ve Güvenliği Destekleyici Politika Değişikliği Duyurusu" başlığı ile yayınlanan yazıda, yeni kurallara yer verildi. Değiştirilen kurallar arasında en ilgibi çekici olanı ise kuşkusuz güncellenmeyen uygulamalara yönelikti.

Nadiren güncellenen ya da yayınlandıktan sonra hiç güncellenmemiş uygulamalar mağazadan direkt olarak kaldırılacak. Ayrıca son 90 gün içerisinde geliştirici hesaplarına hiç giriş yapmamış geliştiricilerin tüm uygulamaları mağazadan çıkarılacak.

Bununla da kalmayan Google, 1000'den daha az indirme almış olan tüm uygulamaları listeleme dışı bırakmak istiyor. Bir başka ilginç detay ise uygulama içi satın alma barındıran ve bu satın alma işlemleri kullanıcılar tarafından hiç kullanılmamış uygulamalar da mağazadan uzaklaştırılıyor.

Böylece milyonlarca uygulamayı tek seferde mağazadan silmeyi amaçlayan Google, olası güvenlik risklerini de önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor.