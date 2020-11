Google Play’in En İyileri İçin Oylama Süreci Başladı

Google, 2020 yılında Google Play’in en iyileri için oylama sürecinin başladığını duyurdu. Oylama 23 Kasım’da sona erecek ve şirket tarafından da belirtildiği gibi bu yılın en sevilen ve trend olan uygulamaları, oyunları, filmleri ve kitaplarından oluşan listedeki seçeneklerden herhangi birine oy vererek kazananın kim olduğunun belirlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Google Play’in En İyileri Oylaması Başladı

Oylama süreci 23 Kasım 2020 tarihinde sona erdiğinde Google Play’in en iyileri oylamasında kendi alanlarında birinci gelen uygulama, oyun, film ve kitap 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Oylamaya katılmak için Google Play oylama sayfasına gidebilir ve bu yılın size göre en iyi uygulamasını, oyununu, filmini ve kitabını oylayabilirsiniz. Oy vermek için Google hesabınızla oturum açmak zorunda olduğunuzu unutmayın.

Bu yılın enlerine aday uygulamalarında şu isimler bulunuyor:

• VITA

• Disney+

• REFACE

• Speeko

• Centr

• The Pattern

• Microsoft Office: Word, Excel

• Whisk

• Dolby On

• Vimeo

Google Play’in en iyileri oylamasındaki aday oyunlar şunlar:

• Legends of Runeterra

• EverMerge

• The Seven Deadly Sins

• Grand Hotel Mania

• Genshin Impact

• Arknights

• Cell to Singularity

• SpongeBob: Krusty Cook-Off

• Disney Sorcerer's Arena

• Harry Potter: Puzzle and Spells

Bu yılın enlerine aday olan filmler şunlar:

• Frozen II

• Trolls World Tour

• Knives Out

• Birds of Prey

• Bad Boys for Life

• Parasite

• Bill & Ted Face The Music

• Bloodshot

• The Invisible Man (2020)

• Just Mercy

Bu yılın enlerine aday olan kitaplar şu şekilde:

• If It Bleeds

• Untamed

• The Vanishing Half

• Breath

• The Ballad of Songbirds and Snakes

• Harrow the Ninth

• Midnight Sun

• Me and White Supremacy

• Mexican Gothic

• Wow, No Thank You

Geçen yılın kazananları arasında en iyi oyun Call of Duty olurken en iyi film Avengers: Endgame, en iyi uygulama Glitch Video Effects, en iyi e-kitap ise Scary Stories to Tell in the Dark olmuştu. Google Play’in oylama sayfasına gidebilir ve size göre bu yılın kazanması gereken oyununu, uygulamasını, filmini ve e-kitabını şimdi seçebilirsiniz.

Sizce yukarıdaki adaylardan hangisi kendi alanının kazananı olmalı? Oyun, film, kitap ve uygulamalar içerisinde hangi isimlerin kazandığını görmek istediğinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.