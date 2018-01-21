Google Play Kitaplar'a Sesli Kitap Özelliği Geliyor

Google'ın en büyük platformlarından biri olan Play Kitaplar'a yepyeni bir özellik geliyor. Yabancı kaynaklar tarafından sızdırılan yeni özellik ile beraber Play Kitaplar'da bundan sonra sesli kitaplar da yer alacak. Hatta ilk sesli kitabınıza yüzde 50 indirim ile sahip olabileceksiniz.

Bu özelliğin şimdilik sadece bir söylentiden ibaret olduğunu ve ABD'li şirketten herhangi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var. Play Kitaplar'ın önbellek görüntüsünde bu özelliği gören yabancı kaynaklar, ilk sesli kitap satın alma işleminde yüzde 50 indirim sağlanacağını da ifade ediyorlar.

Ayrıca g eçen yıl çıkan bir Google Play güncellemesinde , mağazanın sesli kitap desteği başlatmaya hazırlandığını gösteren kodlar yer alıyordu. O kodlar ve bugün sızdırılan bu önbellek görseliyle beraber Play Kitaplar'a güzel bir özellik gelebileceğini görebiliyoruz.

Bu özellik için mutlaka büyük bir açıklama yapacak olan Google, her dile özel olarak hangi kitapları sunacağı da henüz belirsizliğini koruyor.

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