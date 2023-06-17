Google Play Kitaplar Uygulamasına Bir Dizi Yeni Özellik Geldi

Google Play Kitaplar uygulamasından e-Kitap satın alıyorsanız, Google uygulamanın Android sürümüne bazı yeni özellikler ekliyor. Şirketin "kütüphane yönetimi" olarak adlandırdığı bu yeni özellikler kullanıma sunulduktan sonra tüm özelliklere erişim daha hızlı, daha kolay ve daha esnek olacak.

Satın alınan e-Kitaplardan oluşan büyük kütüphanelere sahip olanları yeni güncellemeyle yeni bir deneyim de bekliyo. Google, "bu özelliklerin indirdiğiniz kitapları daha iyi yönetmenize, raflarınızı düzenlemenize ve kitaplığınızdaki belirli bir kitabı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacağını" söylüyor.

Google Play Kitaplar Uygulamasına Hangi Özellikler Geldi?

Google tarafından yayınlanan yeni destek sayfasına göre uygulamanın Android sürümü, kitaplığınızdaki birden fazla kitabı aynı anda yönetmenize olanak tanıyacak. Bunu yapmak için, ekranın üst kısmındaki sekmenin Kitaplarınız ve alt sekmenin Kütüphane üzerinde olduğundan emin olun.

Kitaplardan birine uzun bastığınızda kapak resminin üzerinde yuvarlak bir daire göreceksiniz. Tek seferde yönetilmesini istediğiniz isimlerin üzerindeki daireye dokunabilirsiniz.

İşiniz bittiğinde, seçtiğiniz tüm e-Kitapları alıp bir rafa ekleme, kaldırma veya bitti olarak işaretleme seçeneğiniz bulunacak. Bu, birden fazla e-Kitabın aynı işlemi teker teker yapmak yerine bir kerede yaparak size zaman kazandıracak.

E-Kitaplarınızı isme, yazara veya tarihe göre sıralamak ya da kitaplığınızı türe, yazara, biçime, yaşa ve daha fazlasına göre filtrelemek için Kitaplar uygulamasını açın ve ekranın altındaki Kitaplık sekmesine dokunun. Filtre simgesine dokunduğunuzda, e-Kitaplarınızı çeşitli şekillerde filtrelemenize olanak tanıyan farklı başlıklar göreceksiniz.

Bu yeni özellikler, Kitaplar uygulamasının 2023.04.17.00 veya daha yüksek bir sürümünü kullanan Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Uygulama iPhone için de mevcut ancak yeni özellikler mevcut olmayabilir.