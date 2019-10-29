Google Play Music, Beş Milyar İndirme Sayısına Ulaştı

Google’ın online müzik dinleme platformu olan Google Play Music, bir rekora imza atmış oldu. Tam 5 milyar indirme sayısına ulaşan Google Play Music, bu sayıya ulaşan altıncı uygulama oldu. Daha öncesinde Chrome, Gmail, Maps, Search ve YouTube bu sayıya ulaşan uygulamalar olmuştu.

Bildiğiniz gibi bazı uygulamalar Android telefonlara önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu sayede de Google Chrome ve YouTube gibi uygulamaların indirme sayısı, diğer uygulamalara göre daha yüksek oluyor. Google Play Music de bu uygulamalar arasında yer alıyordu, ancak bu durum kısa bir süre içinde değişecek.

Arama motoru devi Google, yakın zamanda Android telefonlara Play Music yerine YouTube Music yüklemeye başlayacak. Android 10 ve Android Pie ile gelen yeni telefonlarda artık Google Play Music olmayacak.

Her ne kadar telefonlara önceden yüklenmiş olarak gelmeyecek olsa da Google Play Music’i isteyenler telefonlarına indirebilecekler ve kişisel kitaplıklarına ulaşabilecekler. Aynı şekilde Android’in daha eski sürümlerini kullanan ve YouTube Music telefonlarına yüklenmemiş olan kişiler de Google Play Store’dan uygulamayı indirebilecekler.

Google'ın bu hamlesinin, Google Play Music’in indirme sayılarında düşüş yaratacağı ve YouTube Music’in içeriğinin zenginliğiyle daha çok ilgi çekeceği düşünülüyor.