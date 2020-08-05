Google Play Music Kapanıyor: Çalma Listelerinizi Aktarın

Google Play Music, Aralık 2020'den itibaren hizmet vermeyecek. Kullanıcılar Play Music'de bulunan kütüphanelerini Youtube Music'e aktarabilecek. İşte " Google Play Music'deki çalma listeleri YouTube Music'e nasıl aktarılır? " sorusunun yanıtı.

Google Play Music Kütüphanesini Youtube Music'e Aktarma

Google Play Music kullanıcılarına aktarım ile ilgili talimatların bulunduğu e-posta'nın gönderileceği duyuruldu. Google Play Music'de yer alan tüm verilerinizi YouTube Music'e aktarmak 3 adımda kolayca gerçekleştirilebilmekte.

Aktarım yapmak için öncelikle YouTube Music uygulamasını açın ve ardından sağ üst köşeden profil resminize dokunun. Ayarlar kısmına dokunun ve Google Play Music'den aktar seçeneğine basın. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Tüm çalma listeleriniz dakikalar içerisinde YouTube Music'e aktarılacak.

YouTube Music'te 50 milyon'dan fazla şarkı bulunuyor. Böylece her türden şarkıya erişmek mümkün hale geliyor. Hemen aşağıda yer alan YouTube Music indir butonundan uygulamayı indirebilirsiniz.

Sizler Google Play Music'in kapanıyor olması hakkında nele düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bekliyoruz!