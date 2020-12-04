Google Play Music Erişime Tamamen Kapatıldı: Şimdi Ne Olacak?

Google’ın online müzik dinleme platformu olan Google Play Music'in kapatıldı. Google uzun bir süredir Play Music uygulamasını kapatacağı bilgisini paylaşmaktaydı. Yapılan paylaşımlar ve bilgilendirmeler sonrasında Play Music uygulaması kapatıldı.

Google Play Music Kapatıldı: Şimdi Ne Olacak?

Google Play Music kullanılamaz hale geldi. Artık kullanıcılar Google Play Music uygulamasını cihazlarında kullanamıyor. Peki şimdi ne olacak? Google Play Music uygulamasının yerine ne geldi? İşte ayrıntılar.

Google Play Music'e giriş yaptığınızda çalma listelerinizi YouTube Music'e aktarabilmeniz için bir seçenek bulunuyor. Bu seçenekten çalma listelerinizi YouTube Music'e aktarabilir ve YouTube Music üzerinden müzik dinlemeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

YouTube Music'te 50 milyon'dan fazla şarkı bulunuyor. Böylece her türden şarkıya erişmek mümkün hale geliyor. Hemen aşağıda yer alan YouTube Music indir butonundan uygulamayı indirebilirsiniz.

Google Play Music'de yer alan tüm verilerinizi YouTube Music'e aktarmak 3 adımda kolayca gerçekleştirilebilmekte. Aktarım yapmak için öncelikle YouTube Music uygulamasını açın ve ardından sağ üst köşeden profil resminize dokunun. Ayarlar kısmına dokunun ve Google Play Music'den aktar seçeneğine basın. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Tüm çalma listeleriniz dakikalar içerisinde YouTube Music'e aktarılacak.

Sizler Google Play Music uygulamasının kapatılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımızda son gelişmeleri anlık olarak sizlerle paylaşmaktayız.