Google Play Music Kapanıyor

Google Play Music uygulamasının önümüzdeki günlerde kapatılacağı bilgisi gündeme damga vurdu. Mashable'ın aktardığı bilgiye göre, Google Play Music uygulaması bu yıl sona erecek.

Kullanıcılar Play Music'de bulunan kütüphanelerini Youtube Music'e aktarabilecek. Yapılan açıklamalarda "Şimdilik, kullanıcılar her iki hizmete de erişmeye devam edecekler" cümlelerine yer verildi. Kullanıcılar kütüphanelerini YouTube Music uygulamasına nasıl taşıyacak. Gelin hep beraber taşıma işleminin nasıl olacağına bakalım.

Play Music Kütüphanesini Youtube Music'e Aktarma Nasıl Yapılır?

Şirket, kullanıcıların müzik kitaplıklarını ve çalma listelerini YouTube Müzik'e aktarmaları için "zahmetsiz" bir yol oluşturduğunu söyledi. YouTube Music uygulamasında bulunan aktarma butonu sayesinde kısa süre içerisinde kütüphane taşıma işlemini yapabilmeniz mümkün.

Tüm Google Play Müzik kullanıcılarına aktarım ile ilgili talimatların bulunduğu e-posta'nın gönderileceği duyuruldu.

Sizler Google Play Music uygulamasının bu yıl içerisinde kapanacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!