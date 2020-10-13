Google Play Music Mağazası Kapatıldı: Çalma Listeleri Nasıl Aktarılır?

Google’ın online müzik dinleme platformu olan Google Play Music'in mağazası kapatıldı. Google uzun bir süredir Play Music uygulamasını kapatacağı bilgisini paylaşmaktaydı. Yapılan paylaşımlar ve bilgilendirmeler sonrasında Play Music uygulama mağazası kapatıldı.

Google Play Music Uygulama Mağazası Kapandı: Çalma Listelerini YouTube Music'e Aktarma Nasıl Yapılır?

Google, Play Müzik'in kullanımdan kaldırılmasına yönelik önemli bir adım attı. Arama motoru devi , Google Play'deki Müzik mağazasının artık mevcut olmadığını duyurdu.

Play Müzik kitaplığınızı dinlemeye devam etmek için kitaplığınızı music.youtube.com/transfer adresinde YouTube Music'e aktarmanız gerekiyor. İsterseniz verilerinizi Google Paket Servisi ile indirebilir veya Play Müzik hesap ayarları aracılığıyla silebilirsiniz.

Google tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bu yılın sonunda Google Play Müzik uygulamasına erişiminizi kaybedeceksiniz. Yukarıdaki işlemlerden hiçbirini yapmamaya karar verirseniz aktarılmayan veya indirilmeyen tüm Play Müzik verileri belirli bir süre sonra silinecektir.

Yıllar boyu Google Play Müzik'i desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Müzikte yeni adresiniz olan YouTube Music'te bu yolculuğa sizinle birlikte devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Şu anda Google Play Music uygulaması Google Play Store üzerinden indirilebiliyor ancak uygulamanın yakında kapanacak uyarısı kullanıcılara bildiriliyor. Google Play Music uygulamasını kullanıyorsanız YouTube Music'e veya diğer servislere geçiş yapmanızı öneriyoruz.

YouTube Music'te 50 milyon'dan fazla şarkı bulunuyor. Böylece her türden şarkıya erişmek mümkün hale geliyor. Hemen aşağıda yer alan YouTube Music indir butonundan uygulamayı indirebilirsiniz.

Sizler Google Play Music uygulama mağazasının kapatılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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