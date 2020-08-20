Google'ın Müzik Dinleme Uygulaması Kapanıyor!

Google Play Store’da 5 milyardan fazla indirilen popüler Android uygulamalardan Google Play Music, kapatılıyor. Google, kullanıcılara hatırlatma e-postası göndermeye başladı. Google Play Music ne zaman kapanıyor? sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Google Play Music Ne Zaman Kapatılacak?

Google Play Music’in kapatılacağını uzun süredir biliyoruz ancak Google, müzik dinleme uygulamasının ne zaman sonlandırılacağını açıklamamıştı. Şirket, Eylül ayından itibaren bazı ülkelerde (Yeni Zelanda ve Güney Afrika) kullanıcıların Google Play Müzik uygulamasına erişimini engelleyecek. Google Play Music yıl sonunda tamamen kapatılacak. Şirket, kullanıcılara hatırlatma olarak e-posta gönderiyor. E-posta Google Play Music’in yerini yakında YouTube Music’in alacağına işaret ediyor. YouTube Music ve Google Play Music biraz farklı görünüyor ancak aynı ekipten. YouTube Music de 65 milyondan fazla lisanslı şarkı, albüm ve çalma listesi barındırıyor.

Yerini YouTube Music Alacak

Google, Şubat 2017’de iki müzik aboneliği hizmet ekibi YouTube Müzik ve Google Play Müzik’i tek bir ekipte birleştirdiklerini duyurmuştu. Birleşen ekip Google’ın müzik hizmetlerini entegre edecek. Benzer hizmetlere sahip iki platformun da aktif kalmasına gerek yok. Google Play Music - Yakında Kapanıyor başlıklı e-postanın içeriği şöyle:

YouTube Music, iyi şarkıların keyfini çıkarmak ve keşfetmek için yeni bir dünya olarak Google Play Music’in yerini almak üzere. Ekim ile bu yılın sonu arasında Google Play Music kullanıcılara tamamen kapalı olacak. GooglePlay müzik kitaplığı oluşturmanın çok zaman aldığını biliyoruz; bu nedenle çalma listeleri, yüklemeler vee önerilen içerikler dahil olmak üzere müzik kitaplığınızı tek bir tıklamayla YouTube Music’e kolayca aktarabilmeniz için ilgili ayarlamaları yaptık. YouTube Music’i denemediyseniz, YouTube Music ve GooglePlay Music’in biraz farklı göründüğünü fark edeceksiniz ancak lütfen ikisinin de aynı ekip tarafından ve aynı tutkuyla geliştirildiğine inanın. YouTube Music, 65 milyondan fazla oriijnal şarkı, albüm ve çalma listesinin yanı sıra sevdiğiniz ve beklediğiniz GooglePlay Müzik özelliklerini de sunuyor.

Kullanıcıların müzik kitaplıklarını YouTube Music’e kolayca aktarmaları için bir imkan sunulması iyi. Bununla birlikte kullanıcılar sonlandırılana dek Google Play Music’i kullanmaya devam edebilir. Ancak Android 10 yüklü bir akıllı telefon alırsanız Google Play Music yerine YouTube Music’in ön yüklü geleceğini lütfen unutmayın.