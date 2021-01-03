Google Duyurdu: Google Play Verileriniz Silinecek, Acele Edin!

Google Play Music verileri nasıl taşınır? ABD'li teknoloji devi Google'ın aldığı yeni kararla birlikte Play Music verileriniz silinmeye çok yakın. Peki ya Play Music verilerinizi nasıl taşıyacağınızı biliyor musunuz?

Google Android kullanıcıları için Play Music hizmetini geçtiğimiz yıl kapattı. Play Store üzerinden erişilebilir olan Play Music hizmeti, Android kullanıcılarının bireysel parçaları ve albümleri satın almasına izin veriyordu. İlginç şekilde iTunes ve Amazon gibi diğer mağazalardan satın aldıkları parçaları yüklemelerine de olanak sağlıyordu. Bu nedenle tek bir uygulama üzerinden tüm müziklere erişim mümkündü, ancak bu hizmet artık iptal edildi.

Google şimdi Spotify benzeri bir modele geçti. YouTube Music olarak adlandırılan bu yeni seçenek ile farklı abonelikleri tercih edebilir ve reklamsız müzik çalma, popüler parçalardan seçilmiş oynatma listeleri ve çevrim dışı dinleme gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Apple Music özel albümler ve 24/7 radyo istasyonuyla ön plana çıkarken Spotify; akıllı hoparlörler, set üstü setler ve daha fazlası için podcast kitaplığına ve neredeyse her platformda bulunan uygulamasına güveniyor. YouTube Music ise konserler de dahil olmak üzere canlı performanslara benzersiz erişimini öne çıkarıyor. Ayrıca YouTube'da popüler olan cover'lar ve remix'ler de YouTube Music'le kullanılabiliyor.

Google Play Music verileri nasıl taşınır? Google son defa uyardı

Bilmeyenler için Google, mevcut kitaplıkları ücretsiz olarak YouTube Music'e aktarma şansı sunmuştu. Ancak bu süreci tamamlamak için son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlendi ve yeni yıl Google Play Music'in sonunu işaret ediyordu.

Fakat Google'ın eski verilerinize erişmek için hala bir seçeneği bulunuyor: music.youtube.com/transfer. Google henüz bu özelliğine ilişkin açıklama yapmadı ancak Play Music verilerinizi aktarmadıysanız, bu aracı olabildiğince çabuk kullanmalısınız. Yeni platforma veri aktarımı tamamlamak için Play Music'te kullandığınız Google Hesabı ile oturum açmanız gerekiyor.

Sitedeki yer alan açıklamada, "Google Play Müzik artık kullanılamıyor. Sınırlı bir süre için oynatma listeleri ve yüklemeler dahil olmak üzere hesabınızı ve kitaplığınızı aktarabilirsiniz. Müziğinizi saklamak istiyorsanız, kısa süre içinde indirin. Seçmezseniz şimdi silmek için, kapatma tamamlandığında kalan müzik ve verileri otomatik olarak sileceğiz" deniyor. O yüzden eski verilerinizi indirmek için artık daha fazla zaman kalmadı.