Google Play Oyunları Windows'a Geliyor! Tarih Verildi

Google Play oyunları Windows 11'de olacak. Google, Play Store'daki oyunların Windows dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde çalışması için Google Play Oyunlar uygulaması tasarlıyor.

Game Awards 2021 yılın en iyi bilgisayar oyunlarını kutlarken yeni oyunlar, fragmanlar, güncellemeler ve daha fazlasıyla geleceğin duyurulmasına yardımcı oluyor.

Game Awards 2021 sırasında Google, iki platformu birbirine yakınlaştırmaya yardımcı olacak heyecan verici bir girişimi duyurmak için sürpriz bir mesaj paylaştı: Google Play Oyunlar 2022'de Windows'a geliyor.

Hareket, Android'den Windows bilgisayarlara kadar en büyük oyun ekosistemlerinden birini içerecek, oyuncuların masaüstü sistemlerinde yüzlerce Android oyununa erişmesine izin verecek.

Google Play Oyunları Windows 11'de Olacak

Emülatör çözümleri yıllardır var olduğundan, Windows'taki Android uygulamaları yeni bir şey değil. Windows 11 ile Microsoft, kendi Android emülatör teknolojilerini doğrudan platforma entegre etti ve Windows Insider'lar artık Amazon Appstore'daki uygulamaları test edebiliyor.

Ancak Google'ın Google Play Oyunlarını Windows'a getirme çabaları Microsoft'un teknolojilerine dayanmıyor ve Google'da uzun süredir bağımsız bir ürün olarak varlığını sürdürüyor.

Google'ın Android ve Google Oyunlarından Sorumlu Ürün Direktörü Greg Hartrell, "2022'den itibaren oyuncular en sevdikleri Google Play oyunlarını daha fazla cihazda deneyimleyebilecekler: bir telefon, tablet, Chromebook ve yakında Windows PC'ler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecekler." dedi.

Hartrell, "Bu, Google tarafından dağıtılan ve Windows 10 ve sonraki sürümlerini destekleyecek yerel bir Windows uygulaması olacak." ifadelerini kullandı. Yani Google'ın uygulaması, Windows 11 ile herhangi bir özel entegrasyona dayanmayacak ve şirket, uygulamanın kendisini de dağıtacak.

Bu hamle, oyuncuların Android telefonlar ve tabletler, Chromebook'lar ve Windows PC'lerdeki Google Play Oyunlar ekosistemindeki oyunlara aynı anda ve cihazlar arasında sorunsuz geçişle erişebilecekleri anlamına geliyor.

Google, deneyimin kullanıcılar için tam olarak nasıl sonuçlanacağına dair çok fazla ayrıntı paylaşmadı, ancak gelecekte yaklaşan masaüstü uygulaması hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Google Play Oyunlar ekosistemine her ay 2,5 milyardan fazla kullanıcının eriştiği ve platformdaki en iyi Android oyunlarından bazılarının bulunduğu biliniyor. Uygulama, Google topluluğu ve geliştiricilerinden gelen geri bildirimler göz önünde bulundurularak tasarlandı ve umarız Google Play Oyunlar 2022'de Windows bilgisayarlara yayınlandığında, mükemmel bir deneyim elde edilir.