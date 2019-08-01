Google, Play Pass Abonelik Hizmetini Test Ediyor

Apple'ın ardından Google da kendi oyun ve uygulama servisini tanıtmak için çalışmalara başladı. Google, Play Pass isimli yeni abonelik hizmetini test ediyor.

Google Play Pass Geliyor!

Google Play Pass sayesinde aylık belirli bir ücret karşılığında yüzlerce premium uygulama ve oyuna erişim sağlanılabilecek. Gelen sızıntılara göre Play Pass servisinin aylık ücreti 4.99 dolar olacak.

Google kullanıcılara Play Pass hizmetini deneyimleyebilmesi için 10 günlük ücretsiz deneme sürümü sunacak. Ayrıca Play Pass servisinde Youtube Premium'da olduğu gibi aile üyeliğinin de olması beklenmekte.

Play Pass servisi içerisinde bulunan uygulama ve oyunlarda reklamların bulunmayacağı ve uygulama içi satın alımların olmayacağı konuşulmakta. Google'ın Play Pass servisini ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.

Play Pass servisinin özellikleri Apple'ın oyun servisi Apple Arcade'e çok benzemekte. Play Pass servisi hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Google'ın Play Pass servisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Play Pass servisinin aylık ücreti pahalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!